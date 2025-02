Quotidiano.net - Captain America ancora in vetta al box office USA e Canada nonostante il calo

: Brave new world perde slancio, ma non il primo posto tra i film più visti nelle sale di Usa e. Dopo un solido esordio a 100 milioni di dollari lo scorso fine settimana con ponte festivo, l'ultimo arrivato in casa Disney e Marvel perde il 68% nel secondo weekend, con un incasso di 28,2 milioni di dollari. Nessuno nella Casa di Topolino si aspettava dal supereroe a stelle e strisce interpretato da Anthony Mackie (che sostituisce Chris Evans) l'ottima tenuta di Deadpool & Wolverine. I cinecomic sfornati dai due studi hanno abituato a tonfi anche più clamorosi. Tutto sommato, quindi, un incasso globale che sfiora i 300 milioni di dollari non è male per un film che ne è costati 180. La vera notizia del fine settimana è 'The Monkey', un horror della Neon che ha un pessimo C+ su CinemaScore.