Capelli lucidi, effetto specchio, come quelli di Elodie. Il beauty secret che puoi avere anche tu

Luminosa, scintillante, sana e che cattura l’attenzione:, oltre a essere un’artista bellissima e di talento, hauna chioma che fa sognare.I suoisonoabbiamo potuto constatare in più di un’occasione compreso il palco del Festival di Sanremo 2025, dove ogni sera ha saputo ammaliare il pubblico con la sua canzone in gara (Dimenticarsi alle 7), macon dei look distintivi, eleganti e memorabili.Dal make-up, agli abiti, fino ai, tutto inè sempre perfetto, studiato e pensato per accompagnare le sue performance. Impossibile – ad esempio – non venire conquistati dai suoineri,ed, che brillano in ogni occasione,hanno fatto sotto le luci dell’Ariston.Idi, un sogno lucido edsono parte integrante e fondamentale di ogni look, mafare a sfoggiarenoi una chioma così favolosaquella di?Tra le ultime apparizioni pubbliche c’è stata quella a Sanremo 2025, ma in generale il suo stile è sempre perfetto a partire dai, per arrivare ad abiti e trucco.