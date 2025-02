Ilgiorno.it - Canne fumarie incendiate: notte di lavoro per i vigili del fuoco del Lodgiano

San Colombano al Lambro (Milano), 23 febbraio 202 – Si incendiano ledi una pizzeria e di una casa: doppio intervento, per idel, in poche ore. Il primo allarme è scattato in via Pasino Sforza a San Colombano al Lambro, nella serata di sabato 22 febbraio. Si trattava di una canna fumaria di una pizzeria, in quel momento aperta, che stava prendendointernamente. Il peggio è stato scongiurato dal 115, intervenuto con una autopompa e una autoscala, dal comando provinciale di Lodi e dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. Terminato l'intervento e messo in sicurezza il condotto, il proprietario della pizzeria, è stato diffidato dall’utilizzo della canna fumaria sino alla messa in sicurezza dell'impianto. Paura anche a San Fiorano, in via Giorgio Pallavicino.