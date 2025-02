Superguidatv.it - Can Yaman, il ritorno é con “El Turco” (Il turco): la trama, il cast e la messa in onda della serie-evento

Cresce l’attesa generale per El, la nuova fiction-prevista sulle reti Mediaset, che nelvanta il grande attore-protagonista, Can.El(il) é la nuova fiction in partenza nell’autunno 2025Elcon Cantra gli attori protagonisti é la nuova fiction annunciata per l’intrattenimento sulle reti TV e streaming Mediaset, e che andrà inin chiaro TV su Canale 5 e online sul sito Mediaset play.Lasi compone di un totale di episodi, suddivisi in 4 prime serate TV e streaming. Laindi Elé procrastinata al prossimo autunno 2025.Neldegli attori di Elvi é la partecipazione di uno tra gli interpreti dal successo di risonanza internazionale del momento, quale é Can. Dopo il successo raggiunto coi ruoli di protagonista in Viola come il mare e nelleturche registrate per il suo pubblico in Italia come Daydreamer,si prepara per il grandeal servizio delle reti Mediaset.