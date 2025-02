Anteprima24.it - Campo da golf, l’opposizione insorge: “Su quei terreni piano agricolo per broccoli e cereali, Mastella chiarisca”

Tempo di lettura: 2 minuti“Per i suoli oggetto dell’accordo di programma deldaè stata presentata una Scia che prevede la coltivazione di broccoletti di rapa, frumento, avena e olive da olio. Alla luce di questodi sviluppo aziendalesono stati avviati anche interventi edili sull’area. Che fine ha fatto, allora, l’accordo di programma per il complesso turistico delda?”. – È quanto dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli e Maria Letizia Varricchio che annunciano la presentazione di un’interrogazione al Sindaco sull’argomento. “A gennaio – spiegano gli esponenti di opposizione – avevamo presentato istanza di accesso agli atti per conoscere i titoli amministrativi con cui sono stati avviati i lavori in corso nella zona.