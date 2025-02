Calciomercato.it - Campionato o Champions, Inzaghi fa la sua scelta. Annuncio su Thuram

Leggi su Calciomercato.it

L’allenatore nerazzurro ha commentato la vittoria sofferta contro il Genoa e lanciato un messaggio al NapoliVittoria e primo posto. L’Inter batte il Genoa e si prende il primo posto in classifica, in attesa del Napoli di scena a Como domani nel lunch match.fa la suasu(LaPresse) – Calciomercato.itNel post garaa ‘DAZN’ ha commentato la prestazione della sua squadra: “Complimenti al Genoa che ha fatto un’ottima gara e a Vieira che ne è l’allenatore. Non è una sorpresa, bastava guardare le partite del Genoa per capire che sarebbe stata una gara difficile. L’abbiamo approcciata bene, poi siamo un po’ calati, poi nel secondo tempo siamo riusciti a fare gol. I ragazzi mettono tutti in campo, anche nelle difficoltà, continuano a lavorare.