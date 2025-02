Thesocialpost.it - Campionato, è sorpasso! Il Napoli di Conte non vince più

Ilesce sconfitto 2-1 in trasferta e manca l’aggancio alla vetta della classifica, dove l’Inter si porta a +1. Ora l’attenzione è tutta sul big match di sabato prossimo, quando le due squadre si affronteranno nello scontro diretto.L’inizio della gara è segnato da un episodio sfortunato: un retropassaggio di Rrahmani sorprende il portiere, che non era posizionato tra i pali, e regala il vantaggio agli avversari con un clamoroso autogol. La reazione delè immediata e arriva con Raspadori, bravo a sfruttare un errore di Kempf e riportare il risultato in equilibrio.Nella ripresa, McTominay ha un’ottima occasione per portare avanti il, ma il portiere avversario si oppone con un intervento decisivo. Poco dopo, Nico Paz serve Diao, che non sbaglia e firma il gol che decide la partita.