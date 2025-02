Secoloditalia.it - Campi Flegrei, il geologo Pisani Massamormile contro gli stregoni del web: “Il panico nasce dalle fake news”

Fabrizio, già consulente del Cnr per progetti di recupero ambientale ed esperto di progettazione edilizia, adeguamenti sismici e verifiche di stabilità e monitoraggi ambientali, analizza il fenomeno di recrudescenza sismico deie i possibili sviluppi in tutta l’area del Napoletano, in giorni di paura e allerta per la popolazione.La terra neitorna a scuotersi con veemenza dopo un apparente caos calmo. A cosa si deve questo ritorno?“Il fenomeno è complesso e si sta studiando, scientificamente, solo da pochi decenni, con l’aiuto di tecnologie sempre più avanzate. Nella sua normale evoluzione si susseguono periodi di innalzamento ed abbassamento del suolo, ma durante queste fasi non si ha un andamento costante: si avvicendano fasi di accentuata fenomenologia, con fasi di minore attività”.