Camper in fiamme nel Perugino, bimba di 3 anni ricoverata in prognosi riservata. Feriti i genitori

Unè andato a fuoco questa mattina, 23 febbraio, a Valdorda di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, per cause presumibilmente accidentali. Nell’incendio sono rimastiun uomo, la moglie e la loro figlia di tre. I, l’uomo ha 44e la donna 42, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.La, invece, è stata trasferita in codice rosso al Meyer di Firenze, dove è in. Illesa la figlia maggiore, di quattro. La famiglia, originaria di Loreto (Ancona), si trovava in vacanza con alcuni amici e allo scoppio dell’incendio era intenta a preparare la colazione. Sull’accaduto sono in corso accertamenti dei carabinieri.L'articoloinneldi 3in