Camper distrutto dal fuoco in Umbria, gravi genitori e bimba

Una famiglia di campeggiatori di Loreto (Ancona) ha subitoustioni nell’incendio del proprioquesta mattina a Valsorda, nel comune di Gualdo Tadino. L’uomo di 44 anni, la donna di 42 e la lorodi tre anni sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.Leggi anche: Incendio in un edificio H-Farm, danni significativi a beni di valoreLa dinamica dell’incendioLa famiglia si trovava in villeggiatura con amici. Durante la preparazione della colazione, le fiamme hanno avvolto il, che è andato completamente. La seconda figlia, rimasta illesa, è stata affidata agli amici della famiglia.Leggi anche: Scomparsa della 15enne Gaia, la situazione si aggrava. L’appello di papà FabioI soccorsi e il trasferimento in ospedaleI vigili deldi Gaifana sono intervenuti con due automezzi per spegnere l’incendio.