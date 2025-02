Fanpage.it - Cammina sulle piste da sci di notte e viene travolto da un gatto delle nevi: è grave

Leggi su Fanpage.it

Un uomo di 36 anni si trovava su una pista da sci chiusa a La Villa in Val Badia in Alto Adige quando è statoda un veicolo cingolato, un, che stava preparando la zona per l'apertura degli impianti la mattina successiva.