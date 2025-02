Ilgiornale.it - Calzature e pelletteria, la sfida dell'export per il Made in Italy

Micam e Mipel presentano le nuove collezioni in Fiera Milano fino al 25 febbraio: stand affollati di operatori e buyer italiani e stranieri per gli accessori moda in uno scenario difficile, ma si punta al recupero. Fashion & Jewels conquista i retailer fra innovazione e qualità