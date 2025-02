Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6, è disponibile il crossover con le Tartarughe Ninja, ma i prezzi sono molti alti

Leggi su Game-experience.it

Lehanno fatto irruzione inofOps 6 con la Stagione 2 Furiosa. Questonostalgico riporta i celebri eroi mutanti nel battle royale di Activision, con uno stile ispirato ai film live-action degli anni ’90, il tutto accompagnato dal classico “Rap” di Vanilla Ice. Tuttavia, mentrefanentusiasti, idei contenuti aggiuntivi stanno facendo discutere.Grazie al lancio della Stagione 2 Furiosa diOps 6, i giocatori posmettere le proprie mani sulle skin di Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelodisponibili nel negozio di gioco a 2.400 punti CoD ciascuna, pari a circa 20 dollari per personaggio. Se si desidera sbloccare tutti e quattro, il totale sale a 80 dollari, come riportato da GameSpot. A questa cifra si aggiungono altri 10 dollari per il pass premium, necessario per ottenere anche Splinter e due soldati del Clan del Piede, portando la spesa complessiva a 90 dollari.