Inter-news.it - Calhanoglu, nuove sirene di mercato per l’Inter? Ancora il Bayern Monaco!

Leggi su Inter-news.it

Ilavrebbe rinnovato il suo interesse nei riguardi di Hakan. Il club tedesco non è l’unico esi prepara sulper un’eventuale addio del suo regista turco. INTERESSE – La finestra invernale disi è conclusa da una ventina di giorni e quella estiva èmolto distante, ma i rumors su trattative e interessi non si arrestano mai. Questa volta è il turno di Hakan, che non sarebbe più fra gli intoccabili del progetto di Simone Inzaghi. A riportarlo è SportMediaset, che aggiunge dei dettagli sulla possibilità di vedere il centrocampista turco abbandonare Milano e l’Italia nel corso dell’estate. A far suonare lediè,una volta, il. Il club tedesco aveva manifestato un interesse pergià lo scorso giugno, con la successiva smentita secca da parte del diretto interessato che ha preferito continuare nella sua Inter.