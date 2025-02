Juventusnews24.com - Calciomercato Juve valutato da Balzarini: «Do un 8 alla sessione invernale di Giuntoli. Kelly ha ottimi margini di miglioramento»

di RedazionentusNews24da: il giornalista esprime il suo personalissimo giudizio, che merita un voto alto per laIntervistato in ESCLUSIVA dantusNews24, Gianniha anche evidenziato un suo giudizio complessivo sulladel. Ecco le sue parole sull’operato bianconero. PAROLE – «Che voto dà al mercatodellantus? Il mercatoè da 8 perché è arrivato Kolo Muani, Veiga, non abbiamo ancora visto Alberto Costa, secondo meha deglidi. Adesso peccato per Veiga perché è l’ennesimo difensore che si fa male e naturalmente anche ieri mi è piaciuta un po’ la risposta che ha dato Thiago Motta “non è sfortuna, è perché questo è un reparto sottoposto a sforzi particolari.