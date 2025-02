Calciomercato Juve | Al 999% lui andrà via! Rivelazione sul futuro di un big bianconero destino già segnato? Cosa sta succedendo

Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: «Al 99,9% lui andrà via!». Rivelazione sul futuro di un big bianconero, destino già segnato? Cosa sta succedendo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, lasul possibile addio di un big in estate: eccopotrebbe accadereIl giornalista Gianni Balzarini è intervenuto in esclusiva antusnews24 per analizzare quello che potrebbe essere ildi Dusan Vlahovic in.PAROLE – «Vlahovic al 99,9%via, non potrà ladisporre di una grossa cifra di introito perché il valore si abbassa considerando anche che il giocatore è in scadenza nel 2026, però la società risparmierà 22 milioni lordi di ingaggio. Ma questo accadrà a prescindere che ci sia Champions o no».L’INTERVISTA ESCLUSIVA DINTUSNEWS24 A GIANNI BALZARINILeggi suntusnews24.com