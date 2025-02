Internews24.com - Calciomercato Inter, un colpo per ogni reparto! Ecco gli obiettivi del club per l’estate

Leggi su Internews24.com

di Redazione, unperglidelper. Le parole dell’esperto di mercato CeccariniNel suo editoriale per TMW, Nicolo Ceccarini, ha parlato delle strategie delper la prossima sessione di mercato:DIFESA– «In difesa ci saranno cambiamenti, visto che De Vrij e Acerbi andranno in scadenza di contratto. Beukema è un profilo che piace ma non è il solo»CENTROCAMPO– «Anche a centrocampo, dove in estate il tema. Frattesi tornerà di grande attualità. In questa zona i nerazzurri sono già da tempo in forte pressing su alcuni giocatori. Il primo in assoluto è Nico Paz. Il gioiello del Como, classe 2004, ha mostrato subito il suo talento ed è cresciuto partita dopo partita. Proprio per questo è diventato un obiettivo concreto dei nerazzurri.