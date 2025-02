Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp: poker di Denevi e il Sesta Godano resta solo soletto

La Spezia, 23 febbraio 2025 – Locanda Alinò e Leta Scp ancora in testa al Girone Eccellenza dela 11. Crolla La Gira Of Chelli contro i campioni in carica targati come il locale di via del Molo. Nella seconda giornata del Girone Promozione,soltanto ildavanti a tutti, merito soprattutto deldicontro il Levanto. Intanto Veppo nel Girone 2 e Comano nel Girone 3, proseguono il loro viaggio indisturbato in vetta. GIRONE ECCELLENZA Risultati: La Gira O.F. Chelli-Locanda Alinò 1-6 (Moreni A.; Fjolla A., Marozzi M., Acosta Rodriguez F., Sicuro F., Migliore F., Russo R.), Realchiappa Progetto Appalti-Leta Scp 0-2 (Lombardi S., Rossi R.), Good Boys-Aurora Ponteggi 1-3 (Ambrosini C.; Cerri S. (2), Ibba A.). Ha riposato Avosa. Classifica: Leta Scp e Locanda Alinò punti 4; Aurora e La Gira 2; RealChiappa, Avosa e Good Boys 0.