Calcio Serie D / La Vigor rimane in 10 e cede in casa al Teramo 0-2

Espulsione di Kone, già al 38?, decisiva: nella ripresa segnano Loncini e PietrantonioSENIGALLIA – 23 Febbraio 2025 – Sconfitta interna 0-2 per lachenel secondo tempo alsecondo in classifica pagando, dopo un primo tempo equilibrato, il rosso diretto a Kone al 38?.Segnano Loncini al 55? con un tiro angolato che prende il palo e poi entra in rete e Pietrantonio al 59? con un eurogol dai 20 metri che si insacca sotto il sette.Giornata con le ultime della graduatoria che si mostrano più vive che mai e strappano punti alle prime della classe.Parte meglio laSenigallia, Kone calcia al 10? ma Torreggiani risponde presente. Come risponde il Città dial 23?, ci prova Toure e Campani blocca. I rossoblu flirtano col vantaggio poco dopo, ma Tenkorang non sfrutta al massimo una chance sugli sviluppi di un piazzato.