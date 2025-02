Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Il Gubbio scivola, amaro ko al "Barbetti» . Punizione troppo pesante con il Legnago

Leggi su Sport.quotidiano.net

SALUS 3(4-3-3): Venturi; Zallu, Signorini, Tozzuolo, Tentardini (st 27’ D’Avino); Maisto (st 11’ Iaccarino), Rosaia (st 39’ Rovaglia), Corsinelli; Spina (st 27’ Stramaccioni), Tommasini, D’Ursi. All. Rubicini A disp. Bolletta, Di Massimo, Faggi, Conti, Proietti.SALUS (4-3-1-2): Perucchini; Tanco, Noce, Ampollini, Ruggeri (st 15’ Muteba); Bombagi (st 45’ Dore), Diaby, Leoncini (st 15’ Casarotti); Zanetti (st 15’ Franzolini); Spalluto (st 30’ Basso Ricci), Svidercoschi. All. Bagatti A disp. Rigon, Berto, Koblar, Peschetola, Ballan, Vitale. Arbitro: Dorillo di Torino (Martone-Di Carlo) Reti: pt 23’ Casarotti, st 42’ Svidercoschi, 43’ Basso Ricci NOTE: corner 7-5; ammoniti: Ampollini, Ruggeri; espulso Zallu al 5’ st per DOGSO