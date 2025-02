2anews.it - Calcio Napoli troppi errori: a Como perde partita e primato

Leggi su 2anews.it

, 2-1 per il: Autogol Rrhamani, Raspadori e Diao Ilche non ti aspetti scende in campo a: un asquadra che aveva fatto della solidità e della concentrazione nei 90 minuti i suoi punti di forza crolla aproprio a causa dipiuttosto clamorosi. Nel primo tempo al .