Oasport.it - Calcio, Inter batte di misura il Genoa nel 26° turno di Serie A. Milan ko contro il Torino

Leggi su Oasport.it

Calato il sipario sui quattro anticipi del sabato del 26°dellaA di. A San Siro, l’di Simone Inzaghi si è imposta diil. A decidere la sfida del “Giuseppe Meazza” è stato un gol dell’argentino Lautaro Martinez al 78?, in un match in cui i nerazzurri hanno faticato non poco a sbloccare il risultato. Beneamata che si è portata virtualmente in testa alla classifica, in attesa di quello che farà il Napoli domani, nel Lunch Match,il Como in trasferta.Sconfitta amara invece per ilnell’impegno sul campo del. Granata in vantaggio al 5? per effetto di un autogol al 5? del tedesco Malick Thiaw. Il Diavolo ha avuto la chance per riequilibrare le sorti della sfida, ma al 32? lo statunitense Christian Pulisic ha fallito la realizzazione sudi rigore.