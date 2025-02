Calcio Como-Napoli 2-1 | l’Inter resta in testa

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 23 feb. (askanews) – Quarto risultato insoddisfacente per ildi Antonio Conte che dopoaver pareggiato due volte a Roma e con l'Udinese, cade a2-1 dicendo addio alla vetta ora occupata dal. Dopo 7? un erroraccio di Rrahmani regala alil vantaggio: retropassaggio senza guardare per Meret che però non è tra i pali e autogol clamoroso. Quasi immediato il pari di Raspadori. Nella ripresa Diao riporta avanti ilal 77?. Grande giocata sulla trequarti di Nico Paz che vede l'inserimento di Diao e lo serve in profondità. Diao ha un controllo perfetto, se la aggiusta e poi batte Meret. Terza gara di fila in gol per lui. Finisce 2-1 con ilin chiara difficoltà.