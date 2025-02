Anteprima24.it - Calci, pugni e spintoni in un derby under 17: quando il calcio va oltre il limite

Tempo di lettura: 4 minutiA far male non è solo quel naso, gonfio a causa dei. Non è nemmeno quel labbro, per uno a fine partita o quell’occhio nero, scaturito da una gomitata non certo involontaria. A far male, qui, è lo sport intero: è ilo fatto di condivisione, di squadra, di amicizieil colore della maglia. Uno che, è fatto anche di arrabbiature post-partita per un fallo non fischiato, di delusioni per un cartellino rosso e per il risultato non all’altezza della prestazione. Uno che, però, non è e non dovrebbe essere di violenza. Quello che è accaduto ieri, nella gara del campionato17 dio a 5 tra De Vita Soccer e Sandro Abate Five Soccer, al di là delle varie ricostruzioni, non dovrebbe mai ripetersi. Un fine gara caratterizzato da accuse reciproche rispetto ad atteggiamenti che l’uno recrimina all’altro, con episodi di violenza che dovrebbero restare fuori dai campi di gioco, a maggior ragione di un contesto giovanile.