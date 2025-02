Internews24.com - Cairo scatenato post Milan: «Ricci? vi dico una cosa, sull’ex Inter Casadei…» – VIDEO

di Redazionesenza peli sulla lingua dopo Torino, eccodice sull’obiettivo dell’e l’ex nerazzurro Casadei, qui ilintegraleUn Urbanopiù che sorridente ha accolto la vittoria del suo Torino ieri sera in campionato contro il. Così ha parlato anche di Samuele(giocatore accostato all’) e Cesare Casadei (granata con un passato in nerazzurro). Ilesclusivo di CalcioNews24.DOPO TORINO– «Bene tutti e tre i nuovi. Biraghi ha tenuto più di tutti nella durata della prestazione. Elmas comunque bene, ho visto che duetta molto bene con Vlasic sulla sinistra. Casadei bene e sta crescendo. Quindi direi bene. Gineitis è un ragazzo in gamba, molto determinato. Il suo primo gol è stato importante, questo ancor di più perché abbiamo vinto.