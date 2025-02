Rompipallone.it - Cagliari-Juventus, la probabile formazione: Motta stravolge tutto

Leggi su Rompipallone.it

Per il posticipo di Serie A, lascenderà in campo a, di seguito riportata lacon tutti i cambi di ThiagoNon una settimana facile in casadopo essere uscita dalla Champions League contro il PSV ai play-off che permettevano l’accesso agli ottavi.Incassata la pesante sconfitta, però, i bianconeri devono subito voltare pagina per le prossime partite in programma che vedono la Vecchia Signora impegnata sia sul campionato, ma anche in Coppa Italia.Per il posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A, ladeve affrontare il, in casa, questa sera alle ore 20.45. Non una partita facile, in un campo complicato, ma la squadra di Thiagoha l’obiettivo di tornare a Torino con i tre punti vittoria, specialmente dopo i risultati di ieri sera che vedono la Lazio aver pareggiato e il Milan aver perso.