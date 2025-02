Sololaroma.it - Cagliari-Juventus, all’Unipol Domus il posticipo di Serie A: Streaming Gratis e Diretta Live

Dopo diverse settimane, la giornata di oggi ha segnato un importante cambiamento inA, che sta vivendo il 26° turno di campionato. La sconfitta del Napoli con il Como ha infatti consentito all’Inter, vittoriosa ieri con il Genoa, di balzare in testa alla classifica con una lunghezza sui partenopei. A far calare il sipario su questa domenica 23 febbraio sarà invece il match tra, che si affronteranno, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45.che mette in palio punti molto pesanti sia per la corsa alla salvezza dei sardi sia per un possibile scatto Champions da parte dei bianconeri.Il momento diche attualmente occupa il 15° posto in classifica a quota 25 punti e che nelle ultime due giornate è riuscito a rialzarsi dopo le sconfitte consecutive patite con Lazio e Torino.