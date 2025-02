Sport.quotidiano.net - Cagliari-Juventus 0-1, Vlahovic gol: la Signora è quarta da sola

, 23 febbraio 2025 – Quarto successo consecutivo in campionato per la, che si mette alle spalle l'eliminazione dalla Champions League espugnando l'Unipol Domus di. Il Sunday Night della 26° giornata di Serie A termina 0-1: è il gol dia regalare i tre punti ai suoi. Con questa affermazione Madama sale a quota 49 punti, issandosi al quarto posto in solitaria a +2 sulla Lazio e a -8 dalla capolista Inter. I sardi invece restano a 25 punti, a +4 sulla terzultima. Le scelte dei due allenatori(4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou, Deiola; Zortea, Felici; Piccoli. All. Nicola.(4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz;. All. Thiago Motta.