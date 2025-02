Sololaroma.it - Cagliari-Juventus 0-1, Thiago Motta di misura: Vlahovic decisivo

La domenica valida per la 26° giornata di Serie A si è conclusa, con il consueto posticipo delle 20:45. A calare il sipario su questo 23 febbraio è stata una partita fondamentale sia per quanto concerne la parte alta che per ciò che riguarda quella bassa della classifica. Stiamo parlando del match tra, andato in scena alla Unipol Domus. L’incontro si è concluso con il risultato di 0-1 in favore degli ospiti, premiati con il minimo sforzo dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del PSV.Il risultato si decide, di fatto, nel primo tempo, più nello specifico al 12? minuto. Dusanruba palla a Yerry Mina, supera Elia Caprile e la scarica in rete, ritrovando così la via del gol dopo le ultime complicate uscite. Nella ripresa il copione non cambia, con i bianconeri che tengono botta e respingono gli attacchi dei sardi.