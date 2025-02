Internews24.com - Cagliari Juventus 0-1, i bianconeri vincono di misura e allontanano i fantasmi dell’eliminazione in Champions. La classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l’Inter

Cagliari Juventus 0-1, i bianconeri vincono di misura grazie a un ritrovato Dusan Vlahovic: la classifica aggiornata nel 26° turno di campionato

Finisce qui. La squadra di Thiago Motta si scrolla di dosso i fantasmi ai play off di Champions League e conquista tre punti preziosi in un campo difficile che le consentono di guadagnare il quarto posto in solitaria nella classifica di Serie A. A decidere il match al al 12° minuto del primo tempo è un ritrovato Dusan Vlahovic, schierato dall'allenatore bianconero dal primo minuto al posto del francese Kolo Muani. Ecco il nuovo volto della classifica nel campionato italiano: cosa cambia per l'Inter di Inzaghi.

CLASSIFICA SERIE A
INTER 57
Napoli 56
Atalanta 54
Juventus 49
Lazio 47
Fiorentina 43
Milan 41
Bologna 41
Roma 37
Udinese 36
Torino 31
Genoa 30
Cagliari 28
Como 28
Verona 26
Empoli 25
Lecce 25
Parma 23
Empoli 21
Venezia 17
Monza 14