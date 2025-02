Juventusnews24.com - Cagliari Juve, Unipol Domus sold out per il match contro i bianconeri. Il dato sugli spettatori presenti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24out. Ilin Sardegna per la sfida aiClima infuocato all’per ildi Serie A tra. I tifosi rossoblù hanno risposto alla grande, riempiendo ogni settore dello stadio per sostenere la squadra di Davide Nicola. Sono 16.412 gli: l’impianto ha fatto registrare il tutto esaurito, confermando il grande attaccamento dei tifosi ai colori rossoblù. Un risultato che si traduce anche in un incasso importante per il club, di ben 469.696 euro.Leggi suntusnews24.com