Juventusnews24.com - Cagliari Juve, Thiago Motta non si rivolge solo attacco. Istruisce anche gli esterni con questo compito!

di RedazionentusNews24non lascia nulla al caso ed evidenzia una necessità ai suoinon intende trascurare nulla contro il. La volontà è quella di portare a casa il risultato.fine passadall’atteggiamento deglia cui assegna i seguenti compiti enunciati da Tommaso Turci durante.PAROLE – «è soddisfatto di questi primi 38 minuti di gara. Chiede in fase di possesso sia Weah di accentrarsi con più frequenza, facendo quasi da rifinitori. Poi, però, in fase di non possesso glinon devono passare: Zortea è passato troppo facile su Cambiaso e bisogna andare più “duri”».Leggi suntusnews24.com