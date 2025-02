Juventusnews24.com - Cagliari Juve, Thiago Motta a DAZN: «Abbiamo avuto un difetto nel primo tempo. Dobbiamo fare questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha parlato poco prima della ripresa per descrivere cosa si può migliorare nel secondo. Ecco le sue paroleha parlato ai microfoni diall’intervallo di. Ecco cos’ha detto il tecnico bianconero poco prima della ripresa di questa 26 ^ giornata di Serie A.PAROLE – «Uno dei difetti delè non aver segnato il secondo goal? Il secondo e anche il terzo.creato, siamo arrivati. Soprattutto in partite così,chiudere.anche l’esperienza della partita d’andata. Siamo andati sullo 0-1,giocato bene, nonchiuso e ci hanno fatto pagare alla fine. Le azioni vanno chiuse bene, facendo il secondo goal».Leggi suntusnews24.com