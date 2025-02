Juventusnews24.com - Cagliari Juve, svolta tattica in arrivo? Thiago Motta stuzzicato da questa soluzione: a cosa sta pensando

Possibile svolta tattica questa sera per la Juventus impegnata all'Unipol Domus di Cagliari? Ancora troppo presto per dirlo, ma Thiago Motta ci sta pensando seriamente. Il tecnico, come riportato dal Corriere dello Sport non ha ancora sciolto il dubbio sull'attaccante. Vlahovic sembra avere buone chance di tornare titolare ma Kolo Muani non è ancora del tutto tagliato fuori. Non è così remota nemmeno l'ipotesi di vederli insieme, col francese che in quel caso verrebbe impiegato sulla sinistra. Le prossime ore saranno decisive.