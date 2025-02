Juventusnews24.com - Cagliari Juve, Nicola non ha mai vinto contro i bianconeri ma… Tutte le quote del match di Serie A: attenzione a quel dato

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24non ha maile statistiche e lesuldiALatorna in campo dopo la pesante eliminazione dalla Champions League e vuole continuare a vincere in campionato. Per farlo dovrà battere ilche arriva da due risultati postitivi., allenatore dei sardi, non ha mai battuto ie anche per questo motivo i bookmakers vedono favorita la Vecchia Signora. Intono all’1,90 la vittoria dellamentre il pareggio è quotato 3,5 e la vittoria del4: malo che era successo all’andata.Leggi suntusnews24.com