Cagliari Juve 0-1 LIVE | inizia il secondo tempo!

Cagliari Juve 0-1: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

Dopo il successo in campionato contro l'Inter la Juventus arriva all'Unipol Domus di Cagliari con l'intento di dare continuità a questi ultimi risultati positivi raccolti in campionato per blindare il quarto posto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Cagliari Juve 0-1: sintesi e moviola

IL MATCH!

1? KELLY CERCA KOOPMEINERS – Prima azione offensiva dei bianconeri con Kelly che cerca la verticalizzazione per Koopmeiners: palla molto lunga e che viene raccolta da Caprile.

1? CI PROVA IL Cagliari – Zortea prova a rendersi pericoloso in avanti: Locatelli devia in calcio d'angolo.

3? CONCEICAO PERICOLOSO – Palla subito sulla destra per l'esterno portoghese che sfida Augello: l'arbitro fischia fuorigioco.