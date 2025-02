Cataniatoday.it - Cadono con l’auto in una scarpata, due giovani soccorsi dai carabinieri

Leggi su Cataniatoday.it

E’ accaduto a Scordia, alle prime luci dell’alba dello scorso 8 febbraio:su cui viaggiava una coppia difidanzati di 26 e 22 anni, di ritorno da un serata tra amici, nel percorrere il tratto della strada provinciale 29 davanti al cimitero, per cause ancora in corso di accertamento.