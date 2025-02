Bolognatoday.it - Cade e si ferisce ad una caviglia: 50enne soccorsa al parco Talon

Leggi su Bolognatoday.it

Disavventura per una donna di 50 anni, residente a Bologna, che nella mattina di sabato 22 febbraio è stata soccorso dal Soccorso alpino e speleologico dell’Emilia-Romagna. La donna era uscita per un’escursione in natura insieme ad una amica. Dal santuario di San Luca, le due donne erano partite.