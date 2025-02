Quotidiano.net - C3 Aircross. Il Suv compatto punta in alto

Un Suvcheal ruolo di numero uno del mercato. Con la presentazione del nuovo C3, Citroen dichiara obiettivi ambiziosi, in linea con la filosofia del marchio che sposa popolarità, comfort, audacia, semplicità e sostenibilità. Sono i cinque cardini dei prodotti Citroen, scanditi con orgoglio da Thierry Koskas, Ceo della casa francese della galassia Stellantis. Alla sua terza edizione (e con 525 mila unità già vendute in tutto il mondo), C3assume in modo più deciso la fisionomia di un Suv urbano e allarga la sua proposta grazie alla piattaforma multienergia Smart Cars, in comune con Grande Panda e Opel Frontera. Il Suvinfatti sarà disponibile in versione benzina, ibrida e per la prima volta anche come pura elettrica. E i clienti potranno scegliere tra una carrozzeria a cinque o sette posti.