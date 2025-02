Ilfattoquotidiano.it - Bye bye transizione verde, anche i fondi Esg si riempiono di azioni di costruttori di armi

Pecunia non olet, al di là delle parole e delle brochure consegnate ai rispatori, è questo il principio che domina il mondo del rispo gestito e della finanza in generale. Il profitto prevale su qualsiasi altra considerazione. Stupisce dunque solo fino ad un certo punto che tra i gestori disi stia velocemente diffondendo un grande interesse per il settore della difesa, per le aziende che costruiscono. Persino iEsg, in teoria attenti a consideretiche e di sostenibilità degli investimenti, stanno allentando le loro regole per fare posto a qualche redditizia azioncina bellica.L’occasione è davvero troppo ghiotta. In mezzo mondo è partita la corsa al riarmo, gli Usa esigono dai loro “alleati” europei un drastico incremento delle spese pered eserciti. Chi costruisce bombe, missili, jet, carri armati, etc, spera di venire sommerso da commesse da centinaia di miliardi di euro.