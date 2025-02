It.insideover.com - Bulgaria: proteste contro l’euro e bandiera Ue in fiamme, segnali di un’Europa in crisi

Sulle sfondo delle elezioni in Germania, delle manifestazioniil caro prezzi che da settimane vanno avanti nelpa centro-orientale e ladi governo in corso in Romania, sabato 22 febbraio un’altra inaspettata notizia ha fatto il giro del mondo in poche ore: inun gruppo di manifestanti si è radunato nelle strade centrali di Sofia per marciarei simboli dell’Unione Europea, arrivando a bruciare ladell’Ue e a vandalizzare la sede del Palazzo della commissione Ue della Capitale, cercando anche di darle fuoco. Un evento che ha sollevato immediatamente l’opinione pubblica e le critiche di diversi politici di Bruxelles e non solo, tra cui Ursula von der Leyen, ma che è l’ennesimo segnale di un’Unione Europea sempre più in.Outrageous scenes in Sofia where our EU office has been vandalised.