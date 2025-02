Oasport.it - Bulega fa bottino pieno tra Superpole Race e gara-2 nel GP d’Australia! Razgatlioglu non prende punti!

Si chiude in maniera trionfale il GPper Nicolò, primo appuntamento del Mondiale Superbike 2025. Il 25enne emiliano ha dominato anche-2 a Phillip Island, facendoin un fine settimana che ha rasentato la perfezione ed in cui si è imposto con facilità anche nella.Una corsa a senso unico, nella quale, partito dalla pole, si è ritrovato in testa sin dalla prima curva, non dando la minima chance agli avversari e imponendo sin da subito un ritmo indemoniato che lo ha portato ad accumulare un margine di assoluta sicurezza intorno ai 3 secondi, che ha poi gestito con sapienza e senzarsi rischi. Neppure l’obbligatorio pit-stop, imposto dagli organizzatori per questo fine settimana a causa dell’elevato degrado delle gomme, ha creato il minimo grattacapo al centauro italiano.