Unlimitednews.it - Bulega dominatore in Australia, vince anche Superpole Race e Gara 2

Leggi su Unlimitednews.it

PHILLIP ISLAND () (ITALPRESS) – Nicolò(Aruba.it Racing – Ducati) semplicemente perfetto al Phillip Island Grand Prix Circuit: nel Round d’che apre il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike centra la sua prima tripletta nel WorldSBKndo– davanti a un ottimo Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven) – e2 con due secondi e sei decimi di margine su Alvaro Bautista. E’ una domenica da dimenticare per il campione del mondo Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) che in2 fa fatica fin dal via.si regala un’altra giornata spettacolare e in2 precede il compagno di box Bautista (Aruba.it Racing – Ducati), scattato dall’11^ casella dopo l’ultima posizione in Tissot. Secondo podio del weekend per Iannone (Team Pata Go Eleven), partito secondo.