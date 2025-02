Ilgiorno.it - Brugola, dal dizionario al futuro: Cina nel mirino e la sfida dell’elettrico

Lissone, 23 febbraio 2025 – Le viti brianzole sono pronte a conquistare i cinesi. I commerciali dellasono in Asia a cercare nuovi clienti. Un prodotto che nessuno, neppure loro, si azzarda a copiare. Questa creazione “made in Italy”, nata a Lissone nel 1926, a volte tanto minuscola da pesare 6 grammi, finisce nelle auto di tutto il mondo: una su quattro, per l’esattezza. I primi a servirsene sono stati i Ford, seguiti da tante altre firme del settore: Bugatti, Nissan, Bmw, Audi, Mercedes, Renault, Nissan, Volkswagen, Kia. “Lanon ci spaventa”, dice il presidente Jody, terza generazione al comando dell’azienda con cinque poli produttivi in città, una logistica a Desio e altri undici centri di movimento merci nel mondo fino in India, uno stabilimento in Michigan, più di 500 dipendenti con un fatturato di 186 milioni (189 l’anno scorso) e l’obiettivo di sfondare il tetto dei 200.