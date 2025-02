Panorama.it - Breve guida alle elezioni federali in Germania

Leggi su Panorama.it

Si terranno oggi, 23 febbraio, lein. Ecco unaal voto.Chi vota e per che cosaA recarsiurne saranno circa 59 milioni di persone per eleggere i 630 parlamentari del Bundestag.Perché si vota La necessità del voto è sorta dopo che, a dicembre, il cancelliere, Olaf Scholz, ha perso un voto di fiducia parlamentare. Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha quindi sciolto il Bundestag e convocato nuove. Composta da Spd, liberali e Verdi, la coalizione di governo,ta da Scholz, è stata storicamente attraversata da alcune fibrillazioni interne.Quali sono stati i temi centrali della campagna elettoraleSecondo i sondaggi, le preoccupazioni degli elettori tedeschi riguardano innanzitutto l’immigrazione illegale e, in secondo luogo, la salute dell’economia della