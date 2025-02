Ilfattoquotidiano.it - Brassaï, l’occhio su Parigi: nel suo sguardo sogni, paure e specchi indiscreti del grande teatro della vita

Gyula Halász aveva tre anni quando lasciò la Transilvania con la famiglia e arrivò a; lae la guerra lo portarono a Budapest e a Berlino, dove studiò Belle Arti, scolpì, disegnò, scrisse. Ma la Ville Lumière, che lo aveva adottato da bambino, lo richiamò a sé e negli anni Venti lo consacrò fotografo. Per il mondo fu1899 – 1984, nome d’arte che porta impresse le origini a Brasov; irriducibile nottambulo, divenne uno dei maggiori esponenti dell’“umanesimo” francese e uno dei primi sperimentatorifotografia in assenza di luce.si spogliò davanti al suo obbiettivo, per lui fu diva, divina, prostituta; al suo “occhio vivo” – come Henry Miller ne definì l’insaziabile curiosità – non sfuggirono i volti, i viali, i monumenti, i graffiti di strada così primordiali.