Panorama.it - Brancati: l'eros, la morale e altri demoni

Nel suo pamphlet fresco di stampa Son qui: m'ammazzi (pubblicato da Einaudi), Francesco Piccolo compila una sorta di canone dei grandi scrittori che, a suo dire, hanno dato forma all'immaginario del maschio italiano, contribuendo a farne la triste caricatura di cui quotidianamente ci vengono ricordati i mostruosi difetti. Uomini che svalutano le donne, dominati dalle più ferine pulsioni sessuali, amanti dello scontro ma deboli, violenti e un filo patetici, possessivi e incapaci di stare soli. Tra coloro che hanno raccontato e in qualche modo contribuito a cristallizzare questa immagine sgradevole Piccolo colloca in un posto d'onore un autore per la verità un po' trascurato: il siciliano Vitaliano(1907-1954), autore di capolavori come Il bell'Antonio - da cui Mauro Bolognini nel 1960 ricavò un indimenticato film con Claudia Cardinale e Marcello Mastroianni - e Paolo il caldo.