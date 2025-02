Boxe Bivol strappa lo scettro a Beterbiev | è il nuovo campione indiscusso dei mediomassimi

Leggi su Sportface.it

Dmitriè ildei pesi: battuto Arturnel rematch dell’incontro dello scorso ottobre. Alla Kingdom Arena di Riyadh, nell’ambito di una card storica con ben sette titoli mondiali in palio tra assoluti e a interim, il 34enne russo nato in Kirghizistan batte il russo-canadese di 40 anni. Il verdetto, come fu a ottobre a parti invertite, è a majority decision: 116-112 e 115-113 il voto dei primi due giudici, mentre il terzo scrive 114-114. Con questa vittoria,infligge la prima sconfitta in carriera a, il quale deve quindi dire addio ai quattro titoli Wba, Wbc, Ibf e Wbo, che passano al 34enne. Sono loro due, quindi, gli unici nella storia a poter vantare di aver detenuto tutte le quattro corone. E c’è chi pensa già a unparte terza.