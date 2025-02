Oasport.it - Boxe, Bivol batte Beterbiev in una memorabile rivincita: Campione del Mondo indiscusso dei mediomassimi

A Riad (Arabia Saudita) è andata in scena una pirotecnica riunione di, culminata in uno degli incontri più attesi di questa prima parte della stagione. Il russo Dmitrisi è laureatodelunico edei pesidopo aver sconfitto il russo-canadese Arturai punti per verdetto per majority decision (116-112, 115-113, 114-114: un giudice ha visto una vittoria decisa per il 34enne, un altro un successo di misura alla Kingdom Arena, un terzo ha notato un pareggio).Dmitriha così conquistato le corone WBA, WBC, WBO, IBF dopo che aveva perso lo scorso 13 ottobre in maniera discussa contro, rendendosi protagonista di unritorno e prendendosi la grande vendetta dopo quel verdetto non digerito in autunno. Una, infliggendo la prima sconfitta in carriera al suo rivale e portando il suo personale tabellino a 24-1 contro il 21-1 del 40enne.