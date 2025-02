Universalmovies.it - Box Office USA | Captain America 4 davanti all’horror The Monkey

: Brave New World ha vinto il suo secondo BoxUSA di fila, mentre Thesi piazza secondo con un ottimo incasso.Secondo i dati offerti dal the Hollywood Reporter è emerso che4 si è portato a casa il suo secondo weekend di fila, ma nel farlo ha ottenuto un calo abbastanza preoccupante. Dopo i 100 milioni raccolti nei quattro giorni d’esordio (di cui 88,4 milioni da venerdì a domenica), infatti, il nuovo film Marvel ha incassato 28,2 milioni totalizzando un calo del 68%, non il peggior calo della storia Marvel, ma poco ci manca.A pesare su questo calo importante, come già anticipato, le difficoltà attraversato da: Brave New World in fase di produzione, i continui cambi in cabina di sceneggiatura, ed alcune scelte creative, fattori che hanno portato la critica ed il pubblico a prendere le distanze.